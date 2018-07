Russo de 17 anos vê 'sonho próximo' de guiar na Sauber

O acordo também prevê a promoção do GP da Rússia de 2014, quando o país deverá receber, em Sochi, pela primeira vez uma corrida da F1, assim como a parceria com estas empresas também visa impulsionar a carreira de Sirotkin, hoje competindo na categoria World Series pela Renault.

Empolgado com a chance de entrar na elite do automobilismo em breve, o jovem russo fará a sua estreia no cockpit do carro de F1 da Sauber no próximo mês, em um evento de demonstração que ocorrerá no novo circuito de Sochi. Na visita de dois dias que fez à base da equipe na Suíça, ele se encontrou com engenheiros do time, recebeu informações sobre o funcionamento do carro da equipe, assim como tirou o molde do banco do carro que pilotará no próximo dia 27 de setembro.

"Minha visita à sede da Sauber foi cheia de compromissos. Aprendi muito sobre a equipe e muitas outras coisas. Me encontrei com engenheiros e aprendi sobre o carro e o que acontece em um final de semana de corrida. Estou feliz porque, se você me dissesse há seis meses que um dia eu estaria aqui, jamais acreditaria. O sonho está próximo de se tornar realidade agora", festejou.

Monisha Kaltenborn, chefe da Sauber, mostrou um discurso alinhado com o desejo dos novos parceiros russos da equipe ao comentar a chegada de Sirotkin ao time. "Estamos orgulhosos por fazer esta demonstração no próximo mês. Será um momento histórico quando um piloto russo dirigir um carro de Fórmula 1 pela primeira vez na pista de Sochi", ressaltou.

A Sauber conta hoje com a dupla titular formada pelo alemão Nico Hulkenberg e o mexicano Esteban Gutierrez, sendo que apenas o primeiro deles somou pontos até aqui neste Mundial de F1. Foram só sete contabilizados em dez corridas em 2013.