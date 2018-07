Satisfeito, Alonso diz que a Red Bull 'parece imbatível'

O espanhol Fernando Alonso conseguiu neste sábado o terceiro lugar no grid de largada para o GP da China. A colocação deixou o piloto da Ferrari satisfeito, mas muito em parte pelo desempenho impressionante da Red Bull nos treinos de classificação. Além de garantir a quarta pole da temporada, com Sebastian Vettel, a equipe fez a dobradinha colocando também Mark Webber na primeira fila.

Após o treino, Alonso não escondeu a frustração por não conseguir concorrer com a escuderia rival. "A Red Bull parece imbatível. Mas isso definitivamente não é uma surpresa, porque eles são sempre fortes no sábado", disse o bicampeão da Fórmula 1. "Neste momento, eu diria que esse resultado é um reflexo fiel do nosso potencial de classificação", avaliou Alonso.

Enquanto o brasileiro Felipe Massa, seu companheiro na Ferrari, largará apenas na sétima posição, o espanhol comemorou o fato de ser o melhor depois da Red Bull. "Estou feliz com a maneira como as coisas correram. Terceiro é um bom lugar para começar uma corrida tão longa. Nós podemos ir bem e mirar um pódio", afirmou.

Para Alonso, porém, a terceira colocação no grid só veio por causa das atualizações feitas em seu carro, imitando as inovações realizadas antes pela McLaren. "Estou satisfeito com os benefícios do novo pacote aerodinâmico", reconheceu o espanhol.