Satisfeito, Alonso diz que lutará pela pole no Bahrein

"Foi um dia positivo e estamos razoavelmente satisfeitos com a forma como o carro se comportou. Nós não tivemos grandes problemas e, mais importante, não temos que fazer nenhuma mudança radical para que o F138 se adapte a esta pista, com suas longas retas e curvas lentas, as características que eu gosto muito e geralmente produzem um grande show na corrida", disse.

Alonso, assim como outros pilotos, reclamou da areia na pista do Bahrein e ressaltou que a Ferrari tem condições de lutar pela pole no treino de classificação do próximo sábado. "Infelizmente, o vento e a areia tornar tudo um pouco mais complicado aqui, porque a superfície da pista nunca fica completamente limpa. No entanto, os sentimentos iniciais são bons e acho que podemos estar no grupo da frente amanhã, um grupo que está separado por dois ou três décimos no máximo", afirmou.

De acordo com Alonso, a Ferrari ainda não definiu se utilizará as atualizações que trouxe para o GP do Bahrein no treino de classificação e na corrida. "Nós ainda não decidimos se vamos usar as atualizações aerodinâmicas que experimentamos na parte da manhã. Ainda não está totalmente claro como elas funcionam, e à tarde, nos concentramos na comparação entre os dois compostos de pneus que temos para esta corrida. À nossa frente está outra longa noite de estudos dos dados para escolher a melhor estratégia e ajustes para a classificação e a corrida", comentou.