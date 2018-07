Satisfeito, Button diz que estratégia vai definir prova O inglês Jenson Button ficou satisfeito com o seu desempenho no treino de classificação para o GP da Malásia, mas tem duas preocupações para a corrida de domingo. Segundo colocado no grid de largada da prova de domingo, o vencedor do GP da Austrália avaliou que o calor e o desempenho dos pneus serão decisivos para a definição da melhor estratégia para vencer a prova.