Sauber anuncia contratação de Hulkenberg para temporada 2013

HINWIL, SUÍÇA - A Sauber começa a definir o seu futuro após perder o mexicano Sergio Pérez para a McLaren. Nesta quarta-feira, a escuderia suíça anunciou a contratação do alemão Nico Hulkenberg, que atualmente corre pela Force India, para ser um dos seus pilotos na temporada 2013 da Fórmula 1.

Hulkenberg, de 25 anos, estreou na principal categoria do automobilismo mundial em 2010, pela Williams, quando conquistou a sua primeira e única pole position, no GP do Brasil. No ano seguinte, se transferiu para a Force India, mas apenas na condição de piloto de testes. O alemão voltou ao grid da Fórmula 1 nesta temporada, está em 12.º lugar no Mundial de Pilotos, com 49 pontos, e tem a quarta colocação no GP da Bélgica como melhor resultado.

Além de Pérez, a Sauber tem o japonês Kamui Kobayashi como outro piloto nesta temporada. A equipe suíça ainda não confirmou quem será o companheiro de Hullkenberg no próximo campeonato da Fórmula 1. O japonês tem a concorrência do mexicano Estebán Gutiérrez, piloto de testes da equipe, e do holandês Robin Frinjs, que conquistou o título da Renault World Series neste ano e participará dos testes para jovens pilotos pela equipe.

A Force India também não definiu os seus pilotos para a próxima temporada da Fórmula 1. Neste campeonato, além de Hulkenberg, a equipe tem o britânico Paul di Resta como um de seus competidores. O francês Jules Bianchi, piloto de testes da equipe e vice-campeão da Renault World Series nesta temporada, pode ficar com uma das vagas.

Hulkenberg comemorou o acerto com a Sauber e revelou otimismo para obter bons resultados em 2013. "É uma equipe bem colocada e muito competitiva. Além disso, é uma equipe em que os jovens pilotos têm repetidamente mostrado atuações excepcionais. Eu gostaria de assumir esta posição", disse o alemão, que prometeu que irá se manter concentrado nas suas últimas corridas pela Force India.

"A Sauber está atualmente passando por um desenvolvimento muito positivo e tenho certeza que juntos podemos conseguir muito. Até lá, permanecerei totalmente focado no meu trabalho com a equipe Force India. Eu gostaria de agradecer aos gestores da Force India por me darem a chance de voltar à Fórmula 1 como piloto da equipe", afirmou.

Monisha Kaltenbor, chefe da Sauber, elogiou o novo contratado e destacou a pole position do GP do Brasil em 2010 e o título da GP2 em 2009. "Nós estamos observando Nico já há algum tempo e os seus desempenhos têm sido muito convincentes. Esse foi o caso na GP2 e continuou na Fórmula 1. Um destaque óbvio foi como ele marcou pole em Interlagos em 2010, apesar das condições externas desafiadoras. Ele mostrou claramente que pode aproveitar a oportunidade, se ela surgir", disse. "Tenho certeza que ele vai se encaixar muito na equipe Sauber. Estamos ansiosos para trabalhar com ele", concluiu.

Outras equipes já definiram seus pilotos para a próxima temporada. A Red Bull continuará com Sebastian Vettel e Mark Webber, assim como a Ferrari, que seguirá com Fernando Alonso e Felipe Massa. A McLaren terá Pérez e Jenson Button e a Mercedes vai correr com Lewis Hamilton e Nico Rosberg.

Assim como a Sauber, Lotus, com Kimi Raikkonen, Marussia, com Timo Glock, e Hispania, com Pedro de la Rosa, só definiram um piloto para 2013. Force India, Williams, Toro Rosso e Caterham ainda não anunciaram suas duplas para o próximo campeonato.