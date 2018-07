Sauber anuncia data de lançamento do carro 2011

O carro da Sauber será pilotado em 2011 pelo japonês Kamui Kobayashi, responsável por 32 dos 42 pontos conquistados pela equipe neste ano, e pelo mexicano Sergio Perez, estreante na categoria.

O modelo será o primeiro desenhado sob a supervisão do diretor-técnico James Key, que foi integrado à equipe no início de 2010. "Estamos acertando nossas avaliações e as coisas estão indo bem", declarou Peter Sauber, chefe da equipe. "James Key já provou que sabe construir carros rápidos", completou.

Peter Sauber, contudo, admitiu que a equipe tem enfrentado dificuldades para adaptar o modelo às mudanças na F-1. "Todas as adaptações às regulações técnicas, incluindo o fim do difusor duplo, a introdução dos pneus Pirelli, as asas ajustáveis e a opção pelo KERS, tornou esta tarefa particularmente desafiadora", avaliou.

A Sauber e as demais 11 equipes deverão participar dos primeiros três dias de testes para a próxima temporada a partir do dia 1.º de fevereiro, em Valência. No mesmo mês, haverá testes em Jerez e Barcelona. A última atividade pré-temporada será realizada no início de março, no Bahrein, sede da primeira etapa do ano, no dia 13.