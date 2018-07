Sauber anuncia ex-dirigente da Renault como novo chefe da equipe

Às vésperas da disputa do GP da Inglaterra, no circuito de Silverstone, a Sauber anunciou nesta quarta-feira a contratação de Frederic Vasseur para ser o chefe da equipe na Fórmula 1, em substituição a Monisha Kaltenborn, que deixou recentemente a função, pouco antes da prova anterior do campeonato, o GP do Azerbaijão.

Vasseur trabalhou na Renault no ano passado, no retorno da montadora francesa à Fórmula 1, mas deixou a equipe no começo de 2017. Agora de volta à categoria máxima do automobilismo mundial, ele também assumirá as funções de diretor gerencial e CEO da Sauber, além do cargo de chefe, começando a trabalhar na próxima segunda-feira.

"Estou muito orgulhoso de me juntar à Sauber e gostaria de agradecer aos acionistas da companhia por sua confiança em mim. Fiquei impressionado com as instalações em Hinwil e com o talento e a ambição dos funcionários, e espero ansiosamente complementar a equipe com minha experiência e determinação e direcionar todas as pessoas no rumo certo do que for feito", afirmou Vasseur.

A Sauber ocupa a nona colocação no Mundial de Construtores, com cinco pontos somados, todo eles pelo alemão Pascal Wehrlein - o outro piloto titular da equipe suíça é o sueco Marcus Ericsson.

"Estou convencido de que, juntos, alcançaremos metas ambiciosas. Mal posso esperar para começar a trabalhar com nossos pilotos, engenheiros e toda a equipe. Estou ansioso para contribuir para a próxima fase importante de desenvolvimento da equipe", acrescentou o dirigente.