Sauber anuncia parceiros russos e alivia sua crise na F1

HINWIL - A Sauber anunciou oficialmente nesta segunda-feira que firmou acordo com três companhias russas, fato que servirá para a equipe suíça aliviar a crise financeira que atravessa neste momento na Fórmula 1. Além disso, os novos parceiros deverão assegurar a permanência da escuderia no grid da maior categoria do automobilismo mundial nas próximas temporadas.

Na última sexta-feira, a Sauber admitiu que está vivendo uma situação financeira "difícil" e rumores chegaram a colocar em dúvida até a sua continuidade nesta temporada da F1, mas a equipe assegurou que iria superar essa fase.

E, em meio a este processo de crise, a escuderia anunciou nesta segunda que firmou acordos com o Fundo Internacional de Investimentos Corporativos da Rússia, com o Fundo Estatal para Desenvolvimento do Noroeste do país e com o Instituto Nacional de Tecnologias da Aviação russo.

O acordo firmado como essas companhias também prevê a promoção do GP da Rússia de 2014 - quando o país receberá, em Sochi, pela primeira vez uma corrida da Fórmula 1 -, assim como desenvolver a carreira do piloto russo Sergey Sirotkin, de apenas 17 anos, hoje competindo na World Series. Embora muito jovem, ele já aparece como candidato a titular do cockpit da Sauber na próxima temporada.

Peter Sauber, atual presidente do Conselho de Diretores da equipe que leva seu sobrenome, chegou a reconhecer nas últimas semanas que a situação atual era "desconfortável e constrangedora", mas o comunicado oficial no qual confirmou o acordo com as companhias russas destacou nesta segunda-feira que a "Sauber terá uma base sólida para aumentar a sua competitividade a longo prazo".

Os novos acordos firmados também ajudarão a Sauber a honrar as dívidas que possui no momento, assim como a poder arcar com investimentos previstos por causa do novo regulamento da Fórmula 1 para a temporada de 2014, quando os carros da categoria terão um novo tipo de motor, o V6, de 1,6 litro, além de novos desenhos e exigências técnicas.

A Sauber ocupa hoje a oitava posição do Mundial de Construtores, com apenas sete pontos somados em nove corridas disputadas. A equipe só está à frente de Williams, Marussia e Caterham, que ainda não pontuaram. O melhor resultado da equipe na temporada foi o oitavo lugar obtido pelo alemão Nico Hulkenberg no GP da Malásia. Já o mexicano Esteban Gutierrez, seu companheiro de time, ainda não pontuou neste ano.