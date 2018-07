Sauber apresenta carro na sexta e marca estreia de Nasr para segunda

A Sauber anunciou nesta terça-feira que o seu carro para a temporada 2015 da Fórmula 1 será lançado na próxima sexta-feira, através da internet. A revelações dos detalhes do C34, portanto, acontecerá apenas dois dias antes do início dos testes coletivos de pré-temporada no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha.

Além disso, a Sauber definiu e revelou que o sueco Marcus Ericsson, que deixou a Caterham no final do ano passado e se transferiu para a equipe suíça, será o primeiro piloto a conduzir o novo carro, na abertura dos treinos, no dia 1º de fevereiro.

Enquanto isso, o brasileiro Felipe Nasr, na sua primeira temporada na Fórmula 1 após ficar em terceiro lugar no campeonato de 2014 da GP2, vai pilotar o carro da Sauber nos dois dias seguintes, em 2 e 3 de fevereiro. No último dia de testes, Ericsson reassumirá o carro da Sauber.

Com um nova dupla de pilotos, a equipe suíça espera superar a péssima temporada de 2014 na Fórmula 1, quando não somou sequer um ponto.

Após os treinos em Jerez, as equipes ainda farão dois períodos de testes coletivos, ambos no circuito de Barcelona, na Espanha, entre 19 e 22 de fevereiro e entre 26 de fevereiro e 1º de março. A temporada 2015 será aberta em 15 de março com a realização do GP da Austrália no circuito de Melbourne.