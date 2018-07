Sauber apresentará novo carro em 6 de fevereiro

Com o anúncio, a Sauber foi a primeira das 12 equipes da Fórmula 1 a confirmar oficialmente a data de lançamento do carro para o próximo campeonato. Para 2012, a Sauber manteve o japonês Kamui Kobayashi e o mexicano Sergio Perez como pilotos. Com ambos, a equipe suíça somou 44 pontos na última temporada, sendo 30 com o japonês e 14 com o mexicano, para terminar o Mundial de Construtores na sétima colocação.

A pré-temporada da categoria começara com os testes em Jerez de la Frontera entre os dias 7 e 14 de fevereiro. Depois, as equipes seguirão para Barcelona, onde vão treinar entre 21 e 24 de fevereiro e 1º e 4 de março. O campeonato começará em 18 de março, com a realização do GP da Austrália, em Melbourne.