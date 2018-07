Sauber confirma acerto com Esteban Gutiérrez para 2013

SÃO PAULO - A Sauber confirmou nesta sexta-feira que o mexicano Esteban Gutiérrez será o segundo piloto titular da equipe na temporada 2013. Ele correrá na Fórmula 1 ao lado do alemão Nico Hülkenberg, anunciado no fim de outubro. Com o acerto, Gutiérrez substituirá o japonês Kamui Kobayashi, que ainda não definiu seu futuro na categoria.

O nome de Gutiérrez, de 21 anos, já havia sido anunciado de forma não oficial pelo também mexicano Sergio Pérez, que está de saída da Sauber rumo à McLaren. Pérez deixou escapar o nome do compatriota em entrevista no paddock de Interlagos. Mas a informação não havia sido confirmada pela nova chefe da equipe, Monisha Kaltenborn.

Nesta sexta, porém, Monisha oficializou o acerto, sem dar detalhes sobre o contrato. "Esteban já faz parte de nossa equipe há algum tempo. Acompanhamos de perto sua carreira", afirmou a chefe. "Ele tem grande talento e agora está pronto para ter sua chance. Não temos nenhuma dúvida de que teremos uma grande dupla de pilotos em 2013."

Gutiérrez ingressou na Sauber como piloto reserva em 2010, embalado pelo título da GP3 no mesmo ano. Ele também venceu a Fórmula BMW europeia e disputou as duas últimas temporadas da GP2 - foi o terceiro colocado em 2012.

"Depois de três anos na Sauber, me sinto muito grato por toda a atenção recebida e pelo investimento feito em mim, o que me permitiu me tornar um piloto de Fórmula 1. Agora, depois de passar por diversas categorias, vou ter um verdadeiro desafio pela frente", declarou o piloto mexicano, que conta com o apoio da Telmex, patrocinadora da Sauber. O holandês Robin Frijns será seu substituto como piloto reserva da equipe.