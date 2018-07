Sauber escala Hulkenberg para testes em Silverstone A Sauber confirmou nesta sexta-feira que o alemão Nico Hulkenberg vai participar dos testes da Fórmula 1 na próxima semana no circuito de Silverstone, que inicialmente seria exclusivo para jovens pilotos, mas agora também contará com a presença de titulares, com a intenção de avaliar os pneus que serão fornecidos pela Pirelli a partir do GP da Hungria.