Sauber lançará carro para temporada 2017 da F-1 no dia 20

A Sauber definiu nesta sexta-feira que lançará as primeiras imagens do seu novo carro, o modelo C36, no dia 20, pela internet. Mas os motores da Ferrari só vão roncar na semana seguinte, às vésperas da primeira bateria de testes da pré-temporada da Fórmula 1. De acordo com a Sauber, no momento o carro está na fase de montagem.

Com o anúncio marcado para o dia 20, a equipe suíça será a primeira do campeonato a divulgar imagens do seu novo carro. O time, no entanto, terá o lançamento de imagens mais discreto entre as sete equipes que já definiram datas para a divulgação dos seus monopostos. As demais lançarão o carro fisicamente, sem antecipar fotos pela internet.

O motor do novo monoposto da Sauber será o mesmo Ferrari de 2016, com as definições da última especificação estabelecida pela fabricante italiana. O time suíço optou pelo motor antigo para poder antecipar a elaboração do carro 2017, que terá muitas mudanças técnicas em comparação ao do ano passado.

Neste ano, a Sauber contará com uma dupla nova de pilotos. O brasileiro Felipe Nasr deixou a equipe ao fim do ano e não renovou contrato. Em seu lugar entrará o alemão Pascal Wehrlein, fazendo parceria com o sueco Marcus Ericsson. Após dois anos na F-1, Nasr ficou sem espaço na categoria e não competirá neste ano. Ele ainda não anunciou o seu futuro.