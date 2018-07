Sauber mantém Esteban Gutiérrez e deixa Sirotkin como reserva

HINWIL - A Sauber confirmou na manhã deste sábado a sua formação de pilotos para a temporada 2014 da Fórmula 1. Após anunciar o acerto com o alemão Adrian Sutil, na semana passada, a equipe suíça renovou o contrato do mexicano Esteban Gutiérrez e relegou o jovem russo Sergey Sirotkin ao papel de reserva.

O acerto surpreende porque Gutiérrez era um dos cotados a perder seu posto na F-1 em 2014 na "dança das cadeiras" dos pilotos. No entanto, as recentes contratações das outras equipes e a renovação do vínculo de patrocínio da mexicana Telmex com a Sauber pesaram para manter o piloto no time suíço.

As duas partes não revelaram a duração do contrato, que deve ser de apenas um ano. O piloto de 22 anos iniciou seu vínculo com a Sauber em 2009, quando realizou os primeiros testes. Mas só teve a oportunidade de estrear como titular neste ano. Acabou se tornando o destaque entre os estreantes da temporada, com o 16º lugar no campeonato.

Ao renovar seu contrato, Gutiérrez vai ocupar a vaga que era dada como certa para Sergey Sirotkin. Durante a temporada, a Sauber havia anunciada que fecharia com o russo assim que obtivesse a Superlicença. O piloto de 18 anos chegou a acumular a quilometragem para ser liberado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Mas acabou sendo preterido pela equipe.

Em 2014, ele será o reserva da Sauber. "Será uma grande chance para mim. Vou trabalhar duro para evoluir e extrair o máximo desta oportunidade. A Fórmula 1 é muito complexa, então é importante ter oportunidades como essa", declarou o russo. "Vou me preparar para estar pronto para o próximo passo".