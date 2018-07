Sauber se torna 1.ª equipe da F1 comandada por mulher

Aos 41 anos, Kaltenborn seguirá nas funções que já exercia, como diretora-executiva e pessoa responsável pelas operações de negócios da equipe. Já Peter Sauber continuará ligado à escuderia como presidente do quadro de diretores e administrador do grupo estratégico da companhia.

"Naturalmente, estou ciente da grande responsabilidade que tenho agora na equipe de corrida Sauber", declarou a nova chefe. "Peter Sauber fundou a equipe há 40 anos, e há 20 estamos na Fórmula 1. Construir um projeto como esse e mantê-lo vivo em um ambiente difícil é um tremendo feito. Tenho que elevar meus objetivos e estou empenhada em levar a equipe à frente, como Peter Sauber gostaria".

Agora ex-chefe da equipe, Peter Sauber exaltou a nova comandante. "Decidimos há um bom tempo que a Monisha seria minha substituta, mas deixamos o prazo em aberto. Agora é um bom momento para nós dois, então é a hora certa de passar o bastão. Não tenho dúvidas de que a Monisha tem todas as habilidades necessárias para ser uma chefe incrível, e também tenho certeza quer os valores da equipe serão mantidos. Isso é muito importante para mim", disse.

A Sauber chegou á Fórmula 1 em 1993, quando estreou no GP da África do Sul, mas em 2005 passou a ser controlada majoritariamente pela BMW, que permaneceu na categoria até 2010. Com a saída da montadora, Peter Sauber voltou a comandar a equipe para não mais sair, até esta quinta-feira.