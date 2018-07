Sauber também abandona associação das equipes da F1

A porta-voz Barbara Thalmann afirmou que a Sauber não divulgará os motivos da decisão. "Eles serão explicados à Fota e serão mantidos em sigilo por enquanto", disse Thalmann, em comunicado oficial.

A Sauber se tornou a terceira equipe a desistir da entidade criada em 2008 para defender os interesses das equipes da F1. Especula-se que a Toro Rosso também deverá anunciar sua saída nos próximos dias por não ter comparecido à reunião da Fota nesta terça-feira, em Londres. O evento contou com a participação das demais equipes: McLaren, Renault, Mercedes, Williams, Force India, Lotus e Virgin.

A divisão entre as equipes se deve à incapacidade da Fota de chegar a um acordo sobre o corte de custos na F1. Seus representantes esperavam obter uma definição sobre o RRA (Resource Restriction Agreement), que limita os investimentos das equipes, no GP do Brasil. Mas a negociação não avançou.