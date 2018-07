Sauber usará piloto de 19 anos em primeiro treino na Rússia

O russo Sergey Sirotkin fará a sua estreia em um fim de semana da Fórmula 1 em casa. Nesta quarta-feira, a Sauber confirmou que o jovem, de 19 anos, vai pilotar um dos carros da equipe no primeiro treino livre do GP da Rússia, em 10 de outubro, dois dias antes da disputa da corrida no circuito de Sochi.

Sirotkin, atualmente piloto de testes da Sauber, já correu na pista russa. Em setembro do ano passado, o jovem participou de um evento promocional com o carro da Sauber na temporada 2012, o C31.

Esse teste aconteceu pouco depois de Sirotkin ingressar na Sauber, em agosto de 2013. No final do ano passado, houve rumores de que ele poderia se tornar um dos pilotos titulares, em substituição a Esteban Gutierrez, mas a equipe optou por manter o mexicano em 2014. No início deste ano, Sirotkin participou do primeiro dia de testes coletivos da Fórmula 1 no Bahrein pela Sauber.

A equipe tem utilizado os treinos livres para testar o reserva Giedo van der Garde, que participou de sete atividades em 2014. No GP da Rússia, será a vez de Sirotkin ganhar uma oportunidade da Sauber.