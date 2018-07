Schumacher admite problemas, mas aposta em evolução O alemão Michael Schumacher admitiu que os seus resultados no retorno à Fórmula 1 estão abaixo das suas expectativas, mas tentou manter o otimismo para a sequência da temporada 2010 e o GP da China. Até agora, o melhor resultado do heptacampeão mundial foi apenas o sexto lugar no GP do Bahrein.