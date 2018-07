Schumacher celebra com ressalva volta do GP dos EUA

O piloto alemão Michael Schumacher celebrou nesta quinta-feira o retorno do GP dos Estados Unidos ao calendário da Fórmula 1 a partir de 2012. Entretanto, o heptacampeão mundial alertou que o sucesso da prova prevista para acontecer no circuito de Austin, no Texas, está condicionado à presença de um corredor do país no campeonato.

"Se um norte-americano estiver na categoria, com certeza será de muita ajuda", aconselhou Schumacher, que está na Turquia para a disputa da sétima etapa desta temporada.

Já o brasileiro Rubens Barrichello disse que a etapa nos EUA será importante para divulgar o esporte em um país que há muitos aficionados por automobilismo. "Existem muitas pessoas que gostam de corrida, que nem sabem o que é a Fórmula 1. Será uma grande oportunidade para mostrá-los", comentou o piloto da Williams.

A última vez em que houve uma etapa da categoria foi em 2007, na tradicional pista de Indianápolis. A partir desta sexta-feira, os pilotos voltarão às pistas após uma pausa de duas semanas. Durante o dia, haverá treinos livres para o GP da Turquia, que será realizado no circuito de Istambul.

O líder da competição é o australiano da Red Bull, Mark Webber, com 78 pontos. O seu companheiro de equipe, o alemão Sebastian Vettel tem a mesma pontuação, mas, com uma vitória a menos, perde no critério de desempate.