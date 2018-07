Schumacher comemora terceiro lugar e exalta evolução O alemão Michael Schumacher mostrou neste sábado ter ficado empolgado com o seu desempenho no treino de classificação para o GP da Malásia. Desde a sua volta à Fórmula 1 em 2010, o heptacampeão mundial nunca havia conseguido um resultado tão bom quanto neste sábado, quando garantiu o terceiro lugar no grid de largada. Assim, ele celebrou o resultado e até a sua participação na entrevista coletiva após o treino, que tradicionalmente conta com a participação dos três pilotos mais rápidos do dia.