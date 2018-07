Schumacher descarta luta por vitória no GP da Espanha

"Nosso passo à frente em Barcelona vai ser maior do que você pode fazer durante o intervalo de corridas, mas não seria realista esperar que nós, de repente, passaremos a brigar na frente", afirmou, acreditando que as outras equipes também vão apresentar evoluções no GP da Espanha.

Apesar disso, Schumacher garantiu que está satisfeito com o trabalho realizado pela Mercedes e destacou as melhorias realizadas desde o início da temporada. "Vejo um grande potencial aqui, especialmente porque a nossa equipe reagiu muito bem nas últimas quatro corridas", disse.

Décimo colocado no Mundial de Fórmula 1, com apenas dez pontos, Schumacher garantiu que está motivado no seu retorno após três anos de aposentadoria. "A boa notícia é que após três anos afastado, eu estou me sentindo extremamente motivado. Portanto, sou claramente pronto para enfrentar desafios", comentou.