Schumacher diz que meta é ficar entre os dez primeiros O alemão Michael Schumacher teve um desempenho discreto no primeiro dia de treinos livres para o GP da Coreia do Sul, mas terminou a sexta-feira satisfeito. O piloto da Mercedes ficou na 12ª colocação, mas ressaltou o trabalho de desenvolvimento do carro e revelou a meta de largar entre os dez primeiros em Yeongam, além de pontuar na prova.