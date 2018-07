Schumacher domina segundo dia de testes da F-1 em Jerez

JEREZ DE LA FRONTERA - O alemão Michael Schumacher dominou, nesta quarta-feira, o segundo dia de testes coletivos da Fórmula 1 em Jerez de la Frontera, na Espanha. Após ser o mais veloz na sessão de treinos realizada pela manhã, o veterano piloto da Mercedes se manteve na frente na parte da tarde com o seu tempo anterior, mesmo ainda guiando o carro que a escuderia utilizou no ano passado na categoria.

Schumacher cravou 1min18s561 na melhor das 132 voltas que deu na pista espanhola, deixando em segundo lugar o australiano Mark Webber, da Red Bull, com marca mais de meio segundo mais lenta do que a do alemão ao cronometrar 1min19s184 a bordo do novo modelo da escuderia, o RB8.

Já a terceira colocação ficou com outro piloto da Austrália: Daniel Ricciardo, da Toro Rosso, que marcou 1min19s587 na mais veloz das 100 voltas que deu na pista, contra 97 ao total do seu compatriota da Red Bull.

O finlandês Kimi Raikkonen, que na última terça-feira iniciou o seu retorno à Fórmula 1 em grande estilo ao liderar o primeiro dia de testes com a Lotus, desta vez ficou na quinta colocação, logo atrás do piloto reserva da Force India, o francês Jules Bianchi.

Sexto colocado na terça-feira, Schumacher superou em mais de um segundo o tempo que garantiu a Raikkonen a primeira colocação no primeiro dia de testes em Jerez. O finlandês cravou 1min19s670 na terça, mas completou em 1min20s239 a mais rápida das 117 voltas que fez na pista nesta quarta.

O brasileiro Felipe Massa, por sua vez, ficou apenas em sétimo lugar com o novo carro da Ferrari e melhorou apenas duas posições em relação ao teste de terça-feira. Entretanto, ele ficou à frente do inglês Jenson Button, pela segundo dia seguido o oitavo colocado com a sua remodelada McLaren.

O escocês Paul di Resta, da Force India, brilhou ao ficar na sexta posição, garantindo ao lado de Bianchi um dia animador para a emergente equipe da categoria, enquanto o mexicano Sergio Pérez (Sauber), o venezuelano Pastor Maldonado (Williams), o finlandês Heikki Kovalainen (Caterham) e o espanhol Pedro de la Rosa (Hispania) completaram, nesta ordem, o grupo dos últimos colocados do teste desta quarta.

Confira a classificação dos testes coletivos desta quarta-feira em Jerez:

1º Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min18s561, 132 voltas

2º Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min19s184, 97

3º Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso), 1min19s587, 100

4º Jules Bianchi (FRA/Force India), 1min20s221, 46

5º Kimi Raikkonen (FIN/Lotus), 1min20s239, 117

6º Paul di Resta (ESC/Force India), 1min20s272, 69

7º Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min20s454, 95

8º Jenson Button (ING/McLaren), 1min20s688, 85

9º Sergio Pérez (MEX/Sauber), 1min20s711, 106

10º Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min21s197, 97

11º Heikki Kovalainen (FIN/Caterham), 1min21s518, 139

12º Pedro de la Rosa (ESP/Hispania), 1min22s128, 64