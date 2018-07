Schumacher e Hamilton agradecem times em capacetes

SÃO PAULO - Em clima de despedida, Michael Schumacher e Lewis Hamilton aproveitaram seus capacetes para agradecer o apoio de suas respectivas equipes durante o GP do Brasil, neste fim de semana. O piloto alemão está se aposentando definitivamente da Fórmula 1, enquanto o inglês está deixando a McLaren para ocupar o lugar do colega veterano na Mercedes.

Conhecido pela frieza e pelas poucas palavras, Schumacher apresentou seu capacete, já considerado histórico, com uma mensagem de agradecimento na lateral: "A vida é sobre paixões. Obrigado por dividir a minha", escreveu o heptacampeão mundial.

O alemão, que estreou o capacete nos treinos livres desta sexta-feira, vai se despedir da categoria pela segunda vez, no domingo. A primeira foi em 2006, mas o piloto não resistiu ao convite da Mercedes e voltou em 2010, sem, porém, conseguir os grandes resultados que o fizeram campeão em 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.

Enquanto Schumacher deixa a Mercedes, Hamilton ocupa seu lugar. E, para evitar qualquer suspeita de ingratidão com a McLaren, que promoveu seu desenvolvimento no automobilismo, o inglês agradeceu aos integrantes da equipe com a qual foi campeão em 2008. "Obrigado", registrou o piloto no centro do capacete, que também exibe uma bandeira em homenagem ao Brasil - ele se sagrou campeão aqui, mas nunca subiu ao lugar mais alto do pódio no País.

Também em tom de agradecimento, o francês Romain Grosjean fez uma montagem com fotos dos integrantes da Lotus no capacete que está usando em São Paulo. O piloto, protagonista de manobras arriscadas durante a temporada, ainda não garantiu sua permanência na equipe em 2013. Seu futuro deve ser decidido nos próximos dias.