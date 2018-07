Schumacher é punido, e Alonso recupera 6.º lugar

O alemão Michael Schumacher foi punido pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) ao fim do GP de Mônaco, neste domingo, por causa da ultrapassagem irregular sobre o espanhol Fernando Alonso nos instantes finais da corrida, quando o safety car ainda estava na pista. O piloto da Mercedes, que havia ganhado a sexta colocação do rival, foi punido com uma passagem pelos boxes, pena que foi convertida em 20 segundos no tempo total, o que o deixou em 12.º lugar.

Alonso, por sua vez, recuperou a sexta colocação. Assim, o piloto da Ferrari chegou aos 75 pontos na classificação geral, ainda em terceiro lugar, mas mais próximo de Sebastian Vettel e Mark Webber, líderes da tabela, com 78 pontos cada, mas o australiano leva vantagem por ter duas vitórias, contra uma do alemão.

A FIA decidiu pela punição com base no artigo 40.13 do regulamento da Fórmula 1: "se a corrida terminar enquanto o safety car estiver na pista, ele entrará no pit lane no fim da última volta e os carros receberão a bandeira quadriculada normalmente, sem ultrapassagens". Outro ítem do regulamente também deixa claro que só pode haver ultrapassagens em relargadas após os pilotos passarem pela linha de chegada.

Alegando desconhecer estes ítens do regulamento, Schumacher se defendeu. "Acho que estava em sexto e ouvi a mensagem 'pista liberada'. Isso significa que o safety car foi embora, a zona do acidente estava limpa, então achei que podia ir." Contrariada com a pena imposta ao seu piloto, a Mercedes já entrou com uma apelação.

