Schumacher está com 45 quilos, segundo jornal inglês

Ainda se recuperando do grave acidente que sofreu há quase dois anos, o heptacampeão mundial de F-1, Michael Schumacher, estaria pesando 45 quilos, segundo informações do jornal inglês Daily Express.

Ainda de acordo com a publicação, que usa como fonte uma pessoa não identificada próxima à família, o alemão é 'incapaz de falar ou andar e tem noção muito limitada sobre o ambiente que o cerca'. Schumacher tem 1,74 m de altura. Como comparação, o espanhol Fernando Alonso, que tem 1,71 m, pesa 68 kg.

Depois de ficar seis meses internado no Centro Hospitalar Universitário de Grénoble, na França, e um outro período no Hospital Universitário de Cantão de Vaud, na Suíça, o ex-piloto foi transferido para sua casa no mesmo país, onde recebe acompanhamento de 15 pessoas, de acordo com publicações alemãs.

Nenhuma informação é confirmada pela família de Schumacher desde as declarações da porta-voz Sabine Kehm, em 22 de maio. 'Ele está fazendo progressos considerando a gravidade das lesões em sua cabeça.'

No começo julho, Corinna Schumacher, mulher do ex-piloto, ganhou ações contra três revistas alemãs por invasão de privacidade.