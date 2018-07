Schumacher estreia perfil nas redes sociais relembrando o primeiro título na Fórmula 1

O heptacampeão mundial da Fórmula 1, Michael Schumacher, estreou neste domingo um perfil nas redes sociais, coincidindo com o aniversário de 22 anos do seu primeiro título em uma temporada da categoria, há 22 anos, em Adelaide. A página foi criada para compartilhar lembranças dos grandes feitos conquistados pelo alemão durante a carreira.

Today 22 years ago Michael secured his first F1 championship title in Adelaide. Lets share our memories! - Heute vor 22 Jahren holte Michael seinen 1. F1 WM-Titel in Adelaide. Hier könnt ihr Erinnerungen teilen! #TeamMichael #TeamMS #keepfighting Uma foto publicada por Michael Schumacher (@michaelschumacher) em Nov 13, 2016 às 12:27 PST

"Bem-vindos ao paddock de Michael", diz uma postagem nas contas, abertas no Facebook e no Instagram, e que são administradas pela manager do ex-piloto, Sabine Kehm. Schumacher, atualmente com 47 anos, está totalmente afastado da vida pública desde que no final de 2013 sofreu um acidente de esqui, nos Alpes, após o qual ficou durante meses em coma induzido.

A conta no Facebook do sete vezes campeão do mundo teve a primeira memória compartilhada neste domingo, aniversário do primeiro dos grandes prêmios que ganhou, e já recebeu mais de um milhão de curtidas. "Bem-vindo às redes sociais, Michael", cumprimentou via Twitter seu compatriota Nico Rosberg, que disputa o GP do Brasil em São Paulo, neste domingo, e foi companheiro de escuderia de Schumacher durante três anos, com a Mercedes (2010-2012)./EFE