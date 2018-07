Schumacher exalta evolução da Mercedes, mas se vê longe de vitória

NURBURG - Os resultados de Michael Schumacher na Mercedes nesta temporada da Fórmula 1 têm se mantido inconstantes. Das últimas quatro provas, o alemão pontuou em apenas duas. Mesmo assim, o heptacampeão mundial afirmou que a equipe tem evoluído nas últimas provas e apostou em um bom resultado para o GP da Alemanha, neste domingo, quando correrá em casa.

"Nós melhoramos bastante, apesar de os resultados não mostrarem isso, mas se você parar para ver em termos de organização, como equipe, como estamos evoluindo, e as ações para o futuro, estou muito otimista, para ser bem honesto", declarou o piloto, nesta quinta-feira.

Mesmo confiante em um bom resultado na Alemanha, Schumacher foi pessimista em relação às chances de vitória da equipe. "Acho que ainda não estamos em posição de falar sobre vencer corridas. Estamos no caminho", avaliou.

No início desta temporada, o alemão havia prometido que este ano estaria "mais forte e melhor" do que em 2010, quando voltou da aposentadoria. No entanto, conseguiu apenas 28 pontos, em nove etapas, garantindo o décimo lugar até o momento. No mesmo período, no ano passado, anotou 34 pontos e era o nono na tabela de classificação.

"Sem dúvida estou desapontado. Acho que todos esperávamos algo diferente. Lembro-me de chegar à Austrália, para a primeira corrida, e estávamos todos empolgados, depois de bons testes de inverno, mas não evoluímos. Agora sabemos os motivos para isso e estamos no caminho para melhorar nosso desempenho, mas é uma missão que nem sempre acontece de forma contínua", afirmou.