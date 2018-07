Schumacher exalta novo carro após primeiro teste

"Minhas sensações iniciais com nosso novo carro são definitivamente boas. Estou feliz com as diferentes avaliações que fizemos ao longo da última semana, mas obviamente, com as mudanças de regras, só vamos saber mais ao longo dos dias", declarou.

A Mercedes foi uma das últimas equipes a apresentar o novo modelo e, com o carro antigo, Schumacher havia conseguido o melhor tempo no segundo dia de testes em Jerez de la Frontera, no início do mês. Mesmo assim, Schumacher disse ter sentido uma evolução nesta terça.

"Com certeza tivemos uma melhora e trabalhamos duro nas áreas que definimos no ano passado. Os ajustes aerodinâmicos parecem estar bons, então não estou preocupado sobre o novo bico. Mesmo com o problema hidráulico que tivemos hoje (terça), estou feliz com os quilômetros que alcançamos com o novo carro", comentou.