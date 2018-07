Schumacher exalta teste mesmo com carro de 2011 O alemão Michael Schumacher cravou o melhor tempo do segundo dia de testes da Fórmula 1, em Jerez de la Frontera, nesta quarta-feira. Mesmo pilotando a Mercedes utilizada no campeonato de 2011, o heptacampeão mundial disparou na frente e cravou 1min18s561, mais de meio segundo à frente de Mark Webber, segundo colocado, com 1min19s184.