Schumacher parabeniza Vettel e promete lutar em 2011

O alemão Michael Schumacher parabenizou neste domingo o seu compatriota Sebastian Vettel, que conquistou o título da atual temporada de Fórmula 1 ao vencer o GP de Abu Dabi. Na avaliação do heptacampeão mundial, Vettel cometeu alguns vacilos ao longo do ano, mas mereceu ficar com o campeonato.

"Antes de tudo, gostaria de parabenizar a Sebastian por sua grande vitória e pelo título. Foi uma conquista merecida depois de uma temporada irregular, em que ele foi capaz de se reencontrar nas últimas corridas", elogiou Schumacher.

Sobre o seu desempenho, o alemão lamentou abandonar logo no início da etapa decisiva, após se envolver em um acidente. E garantiu que lutará ainda mais na próxima temporada.

"É decepcionante, obviamente, pois eu gostaria de encerrar a temporada de uma maneira positiva. Mas já estou ansioso para lutar novamente no próximo ano. Gostaria de agradecer a todos de nossa equipe pelo trabalho duro", comentou o piloto da Mercedes. Schumacher somou 72 pontos na temporada e terminou apenas na nona colocação.