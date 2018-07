Schumacher revela confiança após bom desempenho

Uma das grandes surpresas dos treinos livres para o GP da China de Fórmula 1, a Mercedes marcou o segundo melhor tempo com Nico Rosberg e o quarto com Michael Schumacher. E demonstrando satisfação com o desempenho da equipe, o heptacampeão mundial revelou que a evolução do carro o deixou confiante para a corrida de domingo.

"As sessões de treinos foram melhores do que eu esperava. Trouxemos algumas melhorias, incluindo a nova asa traseira, que ajudaram muito. Então, estou muito confiante para o resto do fim de semana, mesmo se a classificação geral não mudar muito", afirmou o piloto alemão.

Um pouco mais cauteloso, Nico Rosberg quer esperar o restante do final de semana para comprovar a evolução da Mercedes. "O panorama parece muito semelhante ao do GP da Malásia, em comparação do nosso carro com as outras equipes. Mas quero esperar para ver como ele funcionará amanhã (sábado)", ponderou.