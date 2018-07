Schumacher se diz 'ansioso' para correr o GP do Brasil Embora a Mercedes não aspire mais nenhum grande objetivo neste final de Mundial de Fórmula 1 e tenha consolidado a sua condição de atual quarta força da categoria, ficando atrás apenas de Red Bull, McLaren e Ferrari, o alemão Michael Schumacher afirmou estar vivendo momentos de ansiedade antes do GP Brasil, que fechará a temporada de 2011 no próximo dia 27, no circuito de Interlagos, em São Paulo.