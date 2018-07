Schumacher se diz ansioso para prova em Abu Dabi

"Abu Dabi é uma das corridas que eu fico ansioso para viajar. As instalações são muito modernas e muito atraentes. O horário da corrida a torna ainda mais atraente: é algo muito especial e uma diversão única correr do dia para a noite", disse.

Schumacher ainda lamentou o seu desempenho no GP da Índia, no último fim de semana, em que abandonou a prova quando faltavam cinco voltas para o fim. "Diversão não é exatamente a palavra certa para descrever a corrida que tive no domingo na Índia. no entanto, espero que o que aprendemos sobre o nosso carro em todo o fim de semana possa ser traduzido em algo positivo em Abu Dabi", afirmou.

Apesar da motivação para a prova deste domingo, Schumacher nunca teve desempenhos relevantes em Abu Dabi. O alemão abandonou a prova de 2010 e ficou em sétimo lugar no ano passado. Com 43 pontos, o heptacampeão mundial ocupa a 14ª colocação no campeonato.