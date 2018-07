Schumacher se diz feliz e aposta na largada na Turquia O alemão Michael Schumacher ficou satisfeito com o seu desempenho no treino de classificação da Fórmula 1 para o GP da Turquia. Com resultados discretos no seu retorno à categoria, o heptacampeão mundial se disse feliz com a quinta colocação no grid de largada e projetou uma boa corrida em Istambul.