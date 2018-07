Schumacher sofre hemorragia cerebral e está em coma

SÃO PAULO - O estado de saúde de Michael Schumacher, heptacampeão mundial da Fórmula 1, piorou no começo da noite deste domingo e é considerado grave. De acordo com boletim médico divulgado pelo Hospital de Genoble, na França, o ex-piloto de 44 anos sofreu um traumatismo craniano com coma e precisou de uma intervenção neurocirúrgica. Na manhã desta segunda-feira, médicos que acompanham o caso darão uma entrevista coletiva

O heptacampeão acidentou-se enquanto esquiava em Meribel, nos alpes franceses. Schumacher, que bateu a cabeça em uma rocha, foi levado para um hospital de Moutiers. Depois, o ex-piloto de 44 anos foi transferido para o Hospital Universitário de Grenoble às 12h40 (horário local, 9h40 no horário de Brasília). O médico Gérard Saillant, diretor do instituto do cérebro e da medula espinhal, que é financiado pelo alemão, está no local.

O diretor da estação de esqui, Christophe Gernignon-Lecomte, afirmou que Schumacher foi resgatado oito minutos após sofrer o acidente. O heptacampeão, de acordo com ele, estava de capacete no momento do impacto e ficou consciente nos primeiros momentos.

atualizada às 22h59