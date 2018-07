Sebastian Vettel acredita em Red Bull ainda mais rápida na Turquia

ISTAMBUL - Líder do Mundial de Fórmula 1, com 68 pontos em três etapas, Sebastian Vettel espera aumentar ainda mais a vantagem de 21 pontos para o segundo colocado, o inglês Lewis Hamilton (McLaren), depois da disputa do GP da Turquia, que acontecerá no dia 8 de maio. O piloto alemão não escondeu que acredita que sua Red Bull estará ainda mais rápida no circuito de Istambul.

"Nosso carro deverá estar forte na Turquia, mas claro que temos que respeitar nossos competidores e nunca pensar que a vitória está garantida. Os outros estão se esforçando, mas nós estamos nos esforçando ainda mais para mantermos nossas forças", declarou Vettel, lembrando que a Red Bull teve o carro mais rápido nas três etapas já disputadas na temporada.

Companheiro de Vettel na Red Bull, o australiano Mark Webber demonstrou menos animação ao analisar suas chances no GP da Turquia. Em quarto lugar no campeonato, com 37 pontos somados, ele explicou que a pista de Istambul Park é uma das mais complicadas do calendário.

"Há muita ondulação (na pista), o que faz com que o circuito torne-se um pouco mais desafiador em alguns pedaços. Ele inclui a curva oito, que é uma curva muito, muito longa, com muitos ápices e alta velocidade, que coloca muita pressão dos pneus e nos pescoços dos pilotos", analisou Webber.

A dificuldade da curva oito, aliás, parece ser o único ponto em comum nas opiniões dos companheiros de Red Bull. "É uma curva incrível, que tentamos contorná-la ano após ano. É rápida e extremamente instável, então você mal vê o que está acontecendo. Você volta e espera pelo melhor", afirmou Vettel.