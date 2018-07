Sebastian Vettel admite evolução lenta da Red Bull na temporada

Distante dos líderes do Mundial de Fórmula 1, Sebastian Vettel admite que a Red Bull está longe de alcançar o desempenho da Mercedes na atual temporada. Para o tetracampeão, as tentativas de sua equipe em reduzir a diferença para o melhor time do campeonato vem esbarrando na irregularidade.

"Tem acontecido muitos altos e baixos neste ano. Obviamente nós tentamos muitas coisas para melhorar, mas eles estão fazendo o mesmo", constata o alemão, desanimado. "Neste momento, a distância para eles é muito grande e nós não conseguimos reduzir esta diferença desde a primeira corrida."

Apesar do fraco rendimento da equipe neste ano, Vettel diz esperar por um bom crescimento até as últimas etapas do campeonato. "Estamos esperando por avanços maiores para reduzir esta distância. Acho que no fim da temporada nós poderemos avaliar melhor as coisas. Aí saberemos o que vamos precisar fazer no inverno."

Dono de quatro títulos consecutivos na F1, Vettel está longe de repetir neste ano o desempenho das temporadas passadas. Com 70 pontos, é apenas o sexto colocado da tabela, muito distante dos 165 pontos do líder Nico Rosberg e dos 161 do vice-líder Lewis Hamilton.