Sebastian Vettel afirma que rusga com Webber chegou ao fim

ABU DABI - Para conseguir o título da temporada 2010 da Fórmula 1, o alemão Sebastian Vettel passou por diversos problemas durante a temporada. Talvez o principal deles tenha sido o desentendimento com seu companheiro na Red Bull, o australiano Mark Webber, que chegou a afirmar que estava sendo preterido pela própria equipe. Mas, de acordo com o campeão, a rusga entre os dois já chegou ao fim.

"Imediatamente após a corrida (no domingo, em Abu Dabi), nós tivemos uma longa conversa. Ele veio me parabenizar e tivemos a chance de falar. Algumas coisas me incomodaram durante o ano e vice-versa. Tivemos a chance de acertar nossa situação. Não vou dizer que viramos amigos após a conversa, porque há diversas razões pelas quais batemos de frente, mas nos respeitamos e isso é bom", contou Vettel.

No GP de Abu Dabi, Vettel entrou como azarão na disputa pelo título, mas acabou sendo o campeão após vencer a prova - para isso, contou também com a sétima colocação do então líder do campeonato, o espanhol Fernando Alonso, da Ferrari. Agora, o piloto alemão da Red Bull espera aproveitar alguns dias de férias antes de pensar na disputa da próxima temporada da Fórmula 1, que começa em março.

"Ficarei algum tempo comemorando o sucesso e, então, celebrarei com minha família e amigos. Somente um pouco mais tarde eu vou começar a focar na próxima temporada e na defesa do meu título", disse Vettel, que, aos 23 anos, se tornou o mais jovem campeão da história da Fórmula 1. Antes disso, porém, ele participa nesta sexta-feira dos testes coletivos com os novos pneus Pirelli em Abu Dabi.