Sebastian Vettel bate Hamilton, fatura 14.ª pole e iguala Mansell

ABU DABI - Imbatível neste ano, Sebastian Vettel voltou a fazer história neste sábado. O bicampeão desbancou o inglês Lewis Hamilton, faturou o primeiro lugar no grid de largada para o GP de Abu Dabi e ainda igualou o recorde de 14 poles em uma mesma temporada, de Nigel Mansell, estabelecido em 1992. Felipe Massa largará em sexto, enquanto Bruno Senna sairá em 14º. Com problemas no carro, Rubens Barrichello será o último colocado do grid.

Para alcançar Mansell, que poderá ser superado no GP do Brasil, Vettel mostrou poder de reação em Abu Dabi. Após ficar atrás de Hamilton nas três sessões livres, na sexta-feira e no início deste sábado, o alemão não tomou conhecimento do inglês e cravou o melhor tempo do dia nos instantes finais do treino.

Vettel cravou 1min38s481, apenas 141 milésimos abaixo de Hamilton, que dominou as duas primeiras sessões do treino classificatório. O piloto da McLaren fez 1min38s622 na terceira sessão, após cravar o recorde na pista durante a segunda parte do treino: 1min38s434.

Distante do duelo entre Vettel e Hamilton, o inglês Jenson Button ficou com o terceiro lugar no grid, logo à frente do australiano Mark Webber. Fernando Alonso registrou o quinto tempo e fará dupla com seu companheiro de Ferrari Felipe Massa na terceira fila.

Bruno Senna ficou com o 14º lugar no grid, sem repetir o mesmo desempenho dos seus dois primeiros finais de semana na Renault, quando entrou na briga pela pole. O brasileiro registrou o 12º tempo na primeira sessão, mas não acompanhou o ritmo dos dez mais rápidos, que alcançaram a terceira e última parte do treino.

Já Rubens Barrichello nem entrou na pista na classificação. Ele teve problemas no motor de sua Williams e não pôde brigar por uma boa colocação no grid. A equipe chegou a cogitar uma troca de motor, o que causaria uma punição ao brasileiro, mas decidiu fazer os reparos necessários para a corrida. Barrichello largará da 24ª e última posição do grid, sua pior colocação em 18 anos de Fórmula 1.

Na última fila, o brasileiro largará ao lado do companheiro de equipe Pastor Maldonado. O venezuelano fez o 17º tempo do dia, mas perdeu dez posições no grid por ter trocado o motor. Maldonado só não sairá em último porque Barrichello não registrou tempo neste sábado.

A penúltima corrida da temporada 2011 da Fórmula 1 terá início às 11 horas deste domingo (horário de Brasília), no circuito de Yas Marina, em Abu Dabi.

Confira o grid de largada para o GP de Abu Dabi:

1.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min38s481

2.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min38s622

3.º - Jenson Button (ING/McLaren), 1min38s631

4.º - Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min38s858

5.º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min39s058

6.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min39s695

7.º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min39s773

8.º - Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min40s662

9.º - Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min40s768

10.º - Paul di Resta (ESC/Force India), sem tempo

11.º - Sergio Perez (MEX/Sauber), 1min40s874

12.º - Vitaly Petrov (RUS/Renault), 1min40s919

13.º - Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso), 1min41s009

14.º - Bruno Senna (BRA/Renault), 1min41s079

15.º - Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1min41s162

16.º - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min41s240

17.º - Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), 1min42s979

18.º - Jarno Trulli (ITA/Lotus), 1min43s884

19.º - Timo Glock (ALE/Virgin), 1min44s515

20.º - Daniel Ricciardo (AUS/Hispania), 1min44s641

21.º - Jerome D''Ambrosio (BEL/Virgin), 1min44s699

22.º - Vitantonio Liuzzi (ITA/Hispania), 1min45s159

23.º - Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min41s760

24.º - Rubens Barrichello (BRA/Williams), sem tempo