Sebastian Vettel confirma domínio e larga na pole no GP da Índia

NOVA DÉLHI - Após liderar os três treinos livres, Sebastian Vettel confirmou o domínio no circuito de Buddh, neste sábado, e faturou a pole position do GP da Índia . O piloto alemão vai largar ao lado do companheiro de Red Bull Mark Webber e será seguido de perto pelos carros da McLaren. Felipe Massa vai sair em 6º, enquanto Bruno Senna largará em 13º.

Com sua quinta pole do ano, Vettel ganhou a chance de abrir vantagem sobre seu principal rival na briga pelo título, o espanhol Fernando Alonso. O piloto da Ferrari, vice-líder do campeonato, largará em 5º, atrás dos dois carros da Red Bull e da McLaren. As posições das equipes reiteram a hierarquia das duas primeiras equipes nesta reta final da temporada.

Como tem apenas seis pontos de vantagem sobre Alonso na liderança, Vettel poderá definir o GP da Índia como o divisor de águas da temporada. Uma vitória neste domingo, e uma má colocação do piloto da Ferrari, praticamente encaminham o campeonato, faltando somente três etapas para o fim do calendário 2012.

O alemão, porém, não terá vida fácil neste domingo. Os seis primeiros pilotos do grid terminaram o treino deste sábado correndo abaixo de 1min26s. Seu próprio companheiro de equipe esteve muito perto de superá-lo, com 1min25s327, contra 1min25s283 do atual bicampeão. Webber já avisou que não ajudaria Vettel na busca pelo terceiro título.

Entre os brasileiros, Massa levou um susto ainda no Q1, quando rodou na pista quando já havia garantido seu lugar na sessão seguinte. Depois, teve dificuldade para marcar tempo suficiente para avançar à última etapa do treino. No fim, chegou a se destacar no início de sua volta final, mas acabou caindo para o sexto lugar.

Bruno Senna, por sua vez, manteve a média de alcançar o Q2. O brasileiro foi bem em suas primeiras voltas, mas acabou ficando para trás nos momentos de definição. Garantiu o 13º lugar do grid, quatro posições atrás de Pastor Maldonado, que chegou a brigar pela pole. A corrida na Índia será disputada a partir das 7h30 deste domingo (horário de Brasília).

Confira o grid de largada para o GP da Índia:

1º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min25s283

2º - Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min25s327

3º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min25s544

4º - Jenson Button (ING/McLaren), 1min25s659

5º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min25s773

6º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min25s857

7º - Kimi Raikkonen (FIN/Lotus), 1min26s236

8º - Sergio Perez (MEX/Sauber), 1min26s360

9º - Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min26s713

10º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), sem tempo

-----------------------------------------------------

11º - Romain Grosjean (FRA/Lotus), 1min26s136

12º - Nico Huelkenberg (ALE/Force India), 1min26s241

13º - Bruno Senna (BRA/Williams), 1min26s331

14º - Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min26s574

15º - Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso), 1min26s777

16º - Paul Di Resta (ESC/Force India), 1min26s989

17º - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min27s219

-----------------------------------------------------

18º - Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso), 1min27s525

19º - Vitaly Petrov (RUS/Caterham), 1min28s756

20º - Heikki Kovalainen (FIN/Caterham), 1min29s500

21º - Timo Glock (ALE/Marussia), 1min29s613

22º - Pedro de la Rosa (ESP/Hispania), 1min30s592

23º - Narain Karthikeyan (IND/Hispania), 1min30s593

24º - Charles Pic (FRA/Marussia), 1min30s662