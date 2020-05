Sebastian Vettel deve deixar a Ferrari no fim do ano, diz a imprensa alemã

Sebastian Vettel deve deixar a Ferrari no fim do ano. A revelação foi feita, nesta segunda-feira, pelo jornal alemão Bild e pelo tabloide Auto Motor. Segundo a imprensa, o anúncio oficial poderá ser feito nesta terça-feira. A equipe italiana não se pronunciou sobre o caso.

