Sebastian Vettel diz que ficou surpreso com domínio no GP do Bahrein

SAKHIR - O Alemão Sebastian Vettel afirmou neste domingo que não esperava vencer com tanta facilidade o GP do Bahrein, no circuito de Sakhir. O piloto da Red Bull largou da segunda colocação, mas assumiu a liderança logo nas primeiras voltas e não teve mais essa condição ameaçada. Assim, ele comemorou a vitória e o excelente ritmo do seu carro.

"É verdade, eu estava em uma situação muito confortável no final da corrida e nós definitivamente não achávamos que seria tão ''fácil''. Fácil sempre entre aspas porque ganhar uma corrida de Fórmula 1 nunca é fácil. Eu tenho que dizer que, no início, as lutas roda a roda foram muito divertidas e, em seguida, foi mais tranquilo e mais a cada volta que passou. Podia ser todos os dias assim", afirmou.

Para Vettel, ter assumido a liderança do GP do Bahrein logo nas primeiras voltas foi fundamental para o seu triunfo. "A coisa mais importante era ficar à frente de todos o mais rápido possível porque eu vi nas últimas corridas que quando você está preso atrás de alguém isso tem um impacto sobre o desgaste dos pneus", disse.

Com a vitória, Vettel se manteve na liderança do Mundial de Pilotos, com 77 pontos, 10 a mais do que Kimi Raikkonen, 27 a mais do que Lewis Hamilton e 30 à frente de Fernando Alonso. O alemão, porém, evitou apontar qual é o seu maior concorrente ao título. "Eu não escolho nada. Deixo isso para os outros. Eu tive uma corrida fantástica hoje e estou ansioso para o início da temporada europeia em Barcelona", comentou.