Sebastian Vettel diz que GP da Malásia 'é mais difícil do que parece'

KUALA LUMPUR - Segundo colocado na prova de abertura do Mundial de Fórmula 1, realizada em Melbourne, na Austrália, o alemão Sebastian Vettel destacou nesta quarta-feira que o GP da Malásia é realizado em uma pista desafiadora para ele, no circuito de Sepang, em Kuala Lumpur, palco da segunda etapa do campeonato deste ano, no próximo domingo.

"O circuito da Malásia é realmente mais difícil do que parece. Tem grande área de escape e é bastante largo, o que parece ser fácil, mas não é. O calor, a alta umidade e o clima não são os únicos desafios, sendo que o principal é encontrar o acerto ideal", ressaltou o piloto da Red Bull.

O atual bicampeão mundial revelou preocupação com as alternativas oferecidas pelo circuito da Malásia. "Há duas retas de quase um quilômetro, mas você também precisa ter muita asa para gerar força aerodinâmica suficiente para as curvas, por isso é preciso ter habilidade para encontrar o ajuste certo", completou o alemão.

Vettel ainda lembrou que a Red Bull não pode reclamar do seu desempenho na imprevisível prova de estreia desta temporada, na qual o australiano Mark Webber, seu companheiro de equipe, ficou com a quarta colocação. "É bom ir para lá (Malásia) logo depois da Austrália e espero que possamos obter outro forte resultado", projetou.

Webber, por sua vez, ressaltou que as condições climáticas em Kuala Lumpur são um desafio extra para a Red Bull, mas demonstrou gostar de pilotar na pista malaia. "A Malásia é obviamente muito, muito quente, então a temperatura é muito dura para os pneus, o que precisa ser administrado. A pista é bonita para se guiar, e você realmente começa a sentir a sensação de um carro de F1 particularmente no setor do meio. É um grande lugar e uma grande pista, que tem exigências diferentes em relação ao circuito de Melbourne, então isso é algo que estaremos analisando para chegar ao topo mais rapidamente", disse o australiano.