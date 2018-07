Sebastian Vettel diz que não precisa provar mais nada na F-1

PARIS - Dono de quatro títulos no Mundial de Fórmula 1, Sebastian Vettel acredita que não precisa provar mais nada na categoria, apesar das críticas de que o piloto tem menor importância em suas conquistas do que os projetos de Adrian Newey na Red Bull, nos últimos anos.

"Acho que, no fim do dia, nós não temos que provar mais nada. Já provamos o suficiente. Tivemos quatro fantásticos anos. E onde estavam os outros [pilotos] nestes quatro anos? Nada acontece sem um motivo", disse o alemão, nesta sexta-feira, antes de receber oficialmente o troféu pela conquista do tetracampeonato em evento da Fórmula 1.

"Claro que você precisa do pacote certo - e estamos indo bem nesse quesito -, mas eu lembro que tivemos um bom pacote em 2009, mas ficamos em segundo no campeonato", ponderou o piloto. "Estou convencido de que você cria sua própria sorte. Sempre haverá pessoas que duvidam de você, mas isso é problema deles".

Vettel fez estas declarações ao ser questionado sobre a futura parceria com o australiano Daniel Ricciardo, um jovem piloto. Durante o ano, houve a expectativa de que Vettel correria com o finlandês Kimi Raikkonen, campeão mundial em 2007, o que seria um grande desafio para o tetracampeão - Raikkonen acabou acertando com a Ferrari.

Confiante, Vettel lembrou que Adrian Newey já estava na Red Bull alguns anos antes de sua chegada. Mas, mesmo assim, a equipe nunca havia conquistado um título na F1. "Você é o que você é. Se você está feliz consigo mesmo e pode viver confortavelmente com a pessoa que você é, então não há razão para duvidar de nada", declarou.