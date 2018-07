Sebastian Vettel domina treinos livres do GP da China

Líder do campeonato, após vencer as etapas da Austrália e Malásia, o piloto alemão Sebastian Vettel começou a disputa do GP da China também na frente. Atual campeão da Fórmula 1, ele liderou nesta sexta-feira os treinos livres no circuito de Xangai, mostrando que é novamente favorito à vitória.

O piloto da Red Bull fez sua melhor volta em 1min37s688, seguido de perto por Lewis Hamilton, da McLaren, que fez 1min37s854.

O brasileiro Felipe Massa conseguiu a sexta colocação, superando seu companheiro na Ferrari, o espanhol Fernando Alonso, que terminou apenas em 14º lugar. O também brasileiro Rubens Barrichello, da Williams, terminou na 16ª posição.

O treino que define o grid de largada para o GP da China acontece neste sexta-feira, a partir das 3 horas (horário de Brasília).

Confira os resultados do segundo treino livre:

1) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) - 1min37s688

2) Lewis Hamilton (ING/McLaren) - 1min37s854

3) Jenson Button (ING/McLaren) - 1min37s935

4) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1min37s943

5) Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - 1min38s105

6) Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1min38s507

7) Adrian Sutil (ALE/Force India) - 1min38s735

8) Nick Heidfeld (ALE/Renault) - 1min38s805

9) Vitaly Petrov (RUS/Renault) - 1min38s859

10) Mark Webber (AUS/Red Bull) - 1min39s327

11) Kamui Kobayashi (JAP/Sauber) - 1min39s358

12) Pastor Maldonado (VEN/Williams) - 1min39s667

13) Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso) - 1min39s771

14) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1min39s779

15) Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso) - 1min39s828

16) Rubens Barrichello (BRA/Williams) - 1min39s925

17) Sergio Perez (MEX/Sauber) - 1min39s953

18) Heikki Kovalainen (FIN/Lotus) - 1min40s476

19) Jarno Trulli (ITA/Lotus) - 1min41s482

20) Narain Karthikeyan (IND/Hispania) - 1min42s902

21) Vitantonio Liuzzi (ITA/Hispania) - 1min43s850

22) Jerome d''Ambrosio (BEL/Virgin) - 1min44s008

23) Timo Glock (ALE/Virgin) - 1min44s747

