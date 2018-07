Sebastian Vettel e Mark Webber doam capacetes para leilão beneficente

MILTON KEYNES - Os pilotos Sebastian Vettel e Mark Webber doaram um capacete cada para um leilão beneficente a ser realizado no dia 9. O evento vai levantar fundos para pessoas com lesão da medula espinhal auxiliadas pela Wings for Life, entidade benemérita ligada à Red Bull.

Os dois capacetes foram utilizados pelos pilotos em corridas nas quais subiram ao pódio nesta temporada. Vettel, atual tetracampeão, escolheu o que usou em sua primeira vitória em casa na Fórmula 1, no GP da Alemanha disputado em Nurburgring, em julho.

"Este capacete é um dos meus favoritos por causa do seu design. Foi uma das corridas mais especiais para mim", disse o alemão, referindo-se às cores do seu país pintadas no capacete. "É um prazer doar este capacete, com autógrafo, para o leilão. Espero que levante muito dinheiro para os projetos de pesquisa".

Webber, por sua vez, escolheu dois capacetes para doação. O primeiro foi utilizado no GP da Itália, em Monza, no qual terminou em terceiro lugar. E o outro foi usado no GP da Bélgica, quando terminou em 5º. O australiano doou ainda um macacão autografado para o leilão. O piloto encerrou sua carreira na F1 neste ano, ao fim do GP do Brasil, no dia 24.