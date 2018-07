Sebastian Vettel encerra dúvidas ao ser campeão da Fórmula 1

De inexperiente, afobado e moleque para fenômeno, competente e campeão. Essa é a guinada que o alemão Sebastian Vettel dá em sua carreira em cerca de seis meses ao conquistar o título de campeão mundial de Fórmula 1 neste domingo, em Abu Dabi.

Com o título nos Emirados Árabes, Vettel aumenta sua galeria de recordes na categoria. Ele é o campeão mais jovem da história, com 23 anos, 4 meses e 11 dias, superando o inglês Lewis Hamilton, que havia sido campeão mundial com 23 anos, 9 meses e 27 dias, e apenas em sua segunda temporada na categoria.

Ele também é o mais jovem a testar um carro: aos 19 anos e 53 dias participou dos treinos livres do GP da Turquia de 2006. Além disso, é o mais novo a vencer uma corrida (21 anos, 3 meses e 8 dias, no GP da Itália de 2008), o mais jovem vice-campeão mundial (2009), o mais novo a pontuar (em sua estreia, no GP dos EUA de 2007) e, por fim, o mais jovem e mais rápido a ser multado pela FIA (nove segundos de treino, por excesso de velocidades nos boxes).

Escalada, A rápida ascensão na Fórmula 1 é fruto de bons resultados no kart (onde começou aos 7 anos), na Fórmula BMW alemã (campeão em 2004) e Fórmula 3 europeia. Chegou à principal categoria em 2006, como terceiro piloto da então BMW/Sauber. No ano seguinte foi para a Toro Rosso, e, em 2009, chegou à Red Bull.

Vice-campeão no ano passado, Vettel teve tudo para dominar a temporada 2010 da Fórmula 1. Foi o rei dos sábados - ninguém superou as suas 10 poles positions -, mas o problema foi nos domingos de corrida. Alternou incontestáveis vitórias com quebras e batidas estúpidas. Com isso, sua regularidade e constância foram colocadas em dúvida.

O alemão chegou à última etapa da temporada na terceira posição do Mundial. Conquistou o título com uma dose de sorte misturada ao seu talento e à eficiência do seu Red Bull, melhor carro da temporada.