Sebastian Vettel espera disputa apertada no treino classificatório

Depois de dominar as duas primeiras sessões de treinos livres do GP da China de Fórmula 1, que foram encerradas na madrugada desta sexta-feira, o alemão Sebastian Vettel conteve a euforia e afirmou que prevê uma disputa acirrada na sessão de classificação, que será realizada às 3 horas (de Brasília) deste sábado. Atual campeão mundial, o piloto da Red Bull lidera o campeonato, com duas vitórias em duas corridas.

"Nós tivemos um bom dia hoje, mas é apenas sexta-feira e então é cedo (prever algo) para a corrida do final de semana. Nós encontramos um bom ritmo e estamos felizes com o carro. Há ainda muito a ser feito e eu acho que será apertado amanhã (sábado) e no domingo", afirmou o piloto, se referindo ao treino de classificação e à corrida, que será disputada a partir das 4 horas (de Brasília) de domingo.

Apesar do grande momento que vive, Vettel acredita que sempre é preciso buscar evolução. "Vamos olhar para onde podemos melhorar, mas hoje (sexta-feira) não tivemos grandes problemas", reforçou.

Já o australiano Mark Webber, companheiro de equipe de Vettel, lamentou o fato de não ter conseguido manter a mesma performance no segundo treino livre, no qual terminou apenas em décimo lugar, após ficar em segundo no primeiro. "Eu não tive o melhor P2 (segundo treino livre), particularmente nos trechos curtos com pneus novos, motivo pelo qual o meu tempo piorou um pouco, mas eu fui bem nos longos trechos com pneus macios", analisou o piloto, para depois falar sobre o uso do kers visando o treino de classificação.

"Nós vamos olhar para o kers hoje (sexta) à noite, claro que gostaríamos de correr com ele neste fim de semana. No geral, foi uma sexta-feira boa, aprendemos muito e o carro foi confiável", reforçou, mantendo o otimismo, apesar de até aqui estar em desvantagem em relação ao seu companheiro de equipe.

