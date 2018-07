Sebastian Vettel espera que novas regras não criem 'abismo' na F-1

LONDRES - As mudanças técnicas e esportivas que vão agitar a Fórmula 1 em 2014 têm sido encaradas pelas equipes menores como esperança para reduzir a diferença para os times maiores. Mas nem todos analisam as alterações deste ponto de vista. Para o tetracampeão Sebastian Vettel, as novidades podem ter efeito contrário, criando um "abismo" entre as equipes.

"No próximo ano muitas coisas vão mudar e é difícil fazer previsões de qual será o impacto nas corridas. Eu apenas espero que isso não crie uma distância maior entre os carros, porque o que vimos nos últimos anos foi uma boa batalha entre muitos times", afirmou o piloto da Red Bull, em entrevista a Autosport.

Vettel se refere principalmente à temporada 2012, quando as sete primeiras corridas foram vencidas por pilotos diferentes. O equilíbrio, contudo, não se repetiu neste ano. O alemão venceu as últimas nove etapas do campeonato e se sagrou tetracampeão quando ainda faltavam três corridas para o fim da temporada.

"Tivemos alguns campeonatos muito apertados no passado e então tivemos campeonatos que não foram tão apertados assim. Mas assim é a Fórmula 1, foi assim no passado e continuará sendo no futuro", disse o piloto, que chegou a receber vaias neste ano em razão do amplo domínio nas pistas.